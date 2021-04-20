Затори у Києві 20 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта
Затори у Києві 20 квітня / 24 канал
Зранку у вівторок, 20 квітня, автомобілісти вимушені їхати дорогами Києва вкрай повільно. Через величезну кількість машин та аварії столицю паралізували серйозні затори.
Джерело:24 канал
Вкрай уповільнений рух спостерігається на в'їздах до Києва. Гірша ситуація лише на Правому березі в напрямку центру. На Лівому березі важко дістатися мостів.
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На деяких ділянках доріг корки утворилися через досить масштабні ремонтні роботи.
Де у Києві важко проїхати зранку 20 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:
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