Затори у Києві 20 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Зранку у вівторок, 20 квітня, автомобілісти вимушені їхати дорогами Києва вкрай повільно. Через величезну кількість машин та аварії столицю паралізували серйозні затори.

Вкрай уповільнений рух спостерігається на в'їздах до Києва. Гірша ситуація лише на Правому березі в напрямку центру. На Лівому березі важко дістатися мостів.

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На деяких ділянках доріг корки утворилися через досить масштабні ремонтні роботи.

Де у Києві важко проїхати зранку 20 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Де у Києві затори 20 квітня / Скриншот Google maps