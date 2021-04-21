Затори у Києві 21 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

Зранку у середу, 21 квітня, у Києві утворилися вкрай серйозні затори. Аби дістатися центру з околиць треба щонайменше годину.

Серйозні корки утворилися на в'їздах до Києва. Крім того, на Правому березі фактично зупинився рух в напрямку центру. А от на Лівому березі неможливо дістатися мостів та проїхати ними.

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Зайвих балів заторам додають також аварії, які сталися на вкрай важливих транспортних артеріях столиці.

Де у Києві важко проїхати зранку 21 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Де у Києві затори 20 квітня / Скриншот Google maps