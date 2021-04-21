Затори у Києві 21 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

Зранку у середу, 21 квітня, у Києві утворилися вкрай серйозні затори. Аби дістатися центру з околиць треба щонайменше годину.
Серйозні корки утворилися на в'їздах до Києва. Крім того, на Правому березі фактично зупинився рух в напрямку центру. А от на Лівому березі неможливо дістатися мостів та проїхати ними.
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Зайвих балів заторам додають також аварії, які сталися на вкрай важливих транспортних артеріях столиці.
Де у Києві важко проїхати зранку 21 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:
Де у Києві затори 20 квітня / Скриншот Google maps