Затори у Києві 21 січня: куди не варто їхати зранку
Затори у Києві 21 січня / Суспільне
Ранок середи, 21 січня, розпочався у Києві з утворення традиційних заторів. Станом на 8:00 більшість доріг були відносно вільними, але за лічених 15 хвилин ситуація різко погіршилася.
На Правому березі ускладнений рух в напрямку центру, а на Лівому – під'їзди до мостів. Про це свідчать дані Google maps.
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Також червоним на карті відзначені заїзди до Києва.
Де у Києві утворилися затори зранку 21 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві 21 січня затори / Скриншот Google Maps
Оскільки у Києві очікується значне потепління, у КМДА попереджають власників авто про можливість падіння бурульок. Для цього краще не паркувати машини біля будівель.
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