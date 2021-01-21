Ранок середи, 21 січня, розпочався у Києві з утворення традиційних заторів. Станом на 8:00 більшість доріг були відносно вільними, але за лічених 15 хвилин ситуація різко погіршилася.

На Правому березі ускладнений рух в напрямку центру, а на Лівому – під'їзди до мостів. Про це свідчать дані Google maps.

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Також червоним на карті відзначені заїзди до Києва.

Де у Києві утворилися затори зранку 21 січня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.



Де у Києві 21 січня затори / Скриншот Google Maps

Оскільки у Києві очікується значне потепління, у КМДА попереджають власників авто про можливість падіння бурульок. Для цього краще не паркувати машини біля будівель.