Затори у Києві 22 квітня: як краще об'їхати та дістатися центру – онлайн-карта

У четвер 22 квітня у Києві спостерігаються великі затори на дорогах. Куди краще не їхати на власному автотранспорті показує онлайн-карта.

Як і завжди, проблеми у киян у годину пік виникли під час поїздок на роботу. Затори утворилися на в'їздах до столиці. Також важко проїхати в напрямку мостів на Лівому березі.

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На Правому березі рух ускладнено на всіх дорогах, які ведуть до центру Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 21 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Де у Києві затори 22 квітня / Скриншот Google maps