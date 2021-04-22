Затори у Києві 22 квітня: як краще об'їхати та дістатися центру – онлайн-карта

У четвер 22 квітня у Києві спостерігаються великі затори на дорогах. Куди краще не їхати на власному автотранспорті показує онлайн-карта.
Як і завжди, проблеми у киян у годину пік виникли під час поїздок на роботу. Затори утворилися на в'їздах до столиці. Також важко проїхати в напрямку мостів на Лівому березі.
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На Правому березі рух ускладнено на всіх дорогах, які ведуть до центру Києва.
Де у Києві важко проїхати зранку 21 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:
Де у Києві затори 22 квітня / Скриншот Google maps