Затори у Києві 22 квітня: як краще об'їхати та дістатися центру – онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

У четвер 22 квітня у Києві спостерігаються великі затори на дорогах. Куди краще не їхати на власному автотранспорті показує онлайн-карта.

Як і завжди, проблеми у киян у годину пік виникли під час поїздок на роботу. Затори утворилися на в'їздах до столиці. Також важко проїхати в напрямку мостів на Лівому березі.

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На Правому березі рух ускладнено на всіх дорогах, які ведуть до центру Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 21 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Де у Києві затори 22 квітня / Скриншот Google maps