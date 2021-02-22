Зранку 22 лютого Київ паралізували затори: онлайн-карта

22 лютого 2021 , 08:31
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Джерело:

24 канал

Перший робочий день тижня у Києві розпочався зі справжнього дорожнього колапсу. Через досить слизьку та мокру дорогу водії не можуть безпечно та швидко їхати.

Тому як на Лівому, так і на Правому берегах Києва утворилися жахливі затори. Проїзд вкрай ускладнено на в'їздах до міста, під'їздах до мостів, а також у центрі столиці.

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Також рух значно уповільнюють ДТП, які сталися у місцях, де і без того ускладнений роз'їзд автівок.

Де у Києві важко проїхати зранку 22 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
  • Вулиця Центральна;
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Гаванський міст;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Лобановського;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;


Де у Києві 22 лютого затори / Скриншот Google Maps