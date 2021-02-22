Зранку 22 лютого Київ паралізували затори: онлайн-карта

Перший робочий день тижня у Києві розпочався зі справжнього дорожнього колапсу. Через досить слизьку та мокру дорогу водії не можуть безпечно та швидко їхати.

Тому як на Лівому, так і на Правому берегах Києва утворилися жахливі затори. Проїзд вкрай ускладнено на в'їздах до міста, під'їздах до мостів, а також у центрі столиці.

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Також рух значно уповільнюють ДТП, які сталися у місцях, де і без того ускладнений роз'їзд автівок.

Де у Києві важко проїхати зранку 22 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;



Де у Києві 22 лютого затори / Скриншот Google Maps