Затори у Києві 22 січня: де важко проїхати
Затори у Києві 22 січня / 24 канал
У Києві в День соборності 22 січня утворились традиційні затори на дорогах. Сайт 24 каналу розповідає як їх оминути.
Затори утворилися у звичних для всіх місцях. На Правому березі – у напрямку центру, а на Лівому – у бік мостів. Про це свідчать дані Google maps.
Ускладнений проїзд також на заїздах до Києва.
Де у Києві утворилися затори зранку 21 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві 22 січня затори / Скриншот Google Maps
Додатково ускладнює ситуацію на дорогах туман, який спостерігається зранку. За даними КМДА, видимість у Києві 200 – 500 метрів.
Через це водіям радять:
- знизити швидкість руху;
- увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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