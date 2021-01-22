У Києві в День соборності 22 січня утворились традиційні затори на дорогах. Сайт 24 каналу розповідає як їх оминути.

Затори утворилися у звичних для всіх місцях. На Правому березі – у напрямку центру, а на Лівому – у бік мостів. Про це свідчать дані Google maps.

Ускладнений проїзд також на заїздах до Києва.

Де у Києві утворилися затори зранку 21 січня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.



Де у Києві 22 січня затори / Скриншот Google Maps

Додатково ускладнює ситуацію на дорогах туман, який спостерігається зранку. За даними КМДА, видимість у Києві 200 – 500 метрів.

Через це водіям радять: