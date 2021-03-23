Київ зупинився у заторах зранку 23 березня, як об'їхати та онлайн-карта

Ранок вівторка, 23 березня, розпочався для автомобілістів Києва з заторів на дорогах. Однак загальний рівень корок значно нижчий, ніж зазвичай.
Через закриття шкіл на канікули та карантин, а також зменшення потоку людей, які їздять до офісу, значно поліпшили ситуацію з завантаженням доріг столиці. Тому рух у Києві можна назвати більш жвавим, аніж зазвичай.
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Втім, без серйозних заторів подекуди все ж таки не обходиться. Утворилися вони на тих місцях, де до них всі вже звикли. На Правому березі важко проїхати у напрямку центру, а на Лівому – дістатися мостів. Ускладнений рух також на в'їздах до Києва.
Де у Києві важко проїхати зранку 23 березня:
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 23 березня затори / Скриншот Google Maps