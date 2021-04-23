Затори у Києві 23 квітня: онлайн-карта
Затори у Києві 23 квітня / 24 канал
В останній робочий день тижня, 23 квітня, у Києві спостерігаються шалені затори. Як їх оминути показує онлайн-карта.
Джерело:24 канал
Серйозні корки у столиці утворилися на цілком звичних для всіх місцях. Через затори дорога з околиць до центру займає годину, а подекуди навіть більше.
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На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів. Вкрай важко також заїхати до міста.
Де у Києві важко проїхати зранку 23 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:
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