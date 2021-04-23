Затори у Києві 23 квітня: онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

В останній робочий день тижня, 23 квітня, у Києві спостерігаються шалені затори. Як їх оминути показує онлайн-карта.

Серйозні корки у столиці утворилися на цілком звичних для всіх місцях. Через затори дорога з околиць до центру займає годину, а подекуди навіть більше.

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На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів. Вкрай важко також заїхати до міста.

Де у Києві важко проїхати зранку 23 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Де у Києві затори 23 квітня / Скриншот Google maps