Затори у Києві 23 квітня: онлайн-карта

В останній робочий день тижня, 23 квітня, у Києві спостерігаються шалені затори. Як їх оминути показує онлайн-карта.

Серйозні корки у столиці утворилися на цілком звичних для всіх місцях. Через затори дорога з околиць до центру займає годину, а подекуди навіть більше.

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На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів. Вкрай важко також заїхати до міста.

Де у Києві важко проїхати зранку 23 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Де у Києві затори 23 квітня / Скриншот Google maps