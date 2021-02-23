Затори у Києві 23 лютого: де обмежений рух транспорту

У Києві 23 лютого знову спостерігаються великі затори. Рух транспорту обмежений у традиційних місцях.

На Лівому березі затори утворилися на дорогах, які ведуть до мостів. На Правому важко проїхати в бік центру міста.

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Спостерігаються ускладнення проїзду також і на в'їздах до Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 23 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;



Де у Києві 23 лютого затори / Скриншот Google Maps