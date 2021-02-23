Затори у Києві 23 лютого: де обмежений рух транспорту

23 лютого 2021 , 08:16
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Джерело:

24 канал

У Києві 23 лютого знову спостерігаються великі затори. Рух транспорту обмежений у традиційних місцях.

На Лівому березі затори утворилися на дорогах, які ведуть до мостів. На Правому важко проїхати в бік центру міста.

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Спостерігаються ускладнення проїзду також і на в'їздах до Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 23 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
  • Вулиця Центральна;
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Гаванський міст;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Лобановського;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;


Де у Києві 23 лютого затори / Скриншот Google Maps