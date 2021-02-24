Затори у Києві 24 лютого: де на дорогах важко проїхати

У Києві 24 лютого спостерігаються величезні затори. Про це свідчить онлайн-карта. Оминути вулиці з ускладненим рухом фактично неможливо, розповідає сайт 24 каналу.

Через вкрай важкі погодні умови на дорогах майже весь Київ потерпає від шалених заторів. Туман та сніг з ожеледдю не дають водіям їхати з нормальною швидкістю.

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На Правому березі вкрай ускладнено проїзд до центру міста. На Лівому у кілометрових заторах стоять водії на під'їздах до мостів.

Також жахливі затори утворилися на в'їздах до Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 24 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;



Де у Києві 24 лютого затори / Скриншот Google Maps