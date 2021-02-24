Затори у Києві 24 лютого: де на дорогах важко проїхати

У Києві 24 лютого спостерігаються величезні затори. Про це свідчить онлайн-карта. Оминути вулиці з ускладненим рухом фактично неможливо, розповідає сайт 24 каналу.
Через вкрай важкі погодні умови на дорогах майже весь Київ потерпає від шалених заторів. Туман та сніг з ожеледдю не дають водіям їхати з нормальною швидкістю.
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На Правому березі вкрай ускладнено проїзд до центру міста. На Лівому у кілометрових заторах стоять водії на під'їздах до мостів.
Також жахливі затори утворилися на в'їздах до Києва.
Де у Києві важко проїхати зранку 24 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
- Вулиця Центральна;
- Дарницьке шосе й Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Гаванський міст;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Лобановського;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Степана Бандери;
Де у Києві 24 лютого затори / Скриншот Google Maps