Затори паралізували Київ зранку 25 січня: де важко проїхати
Затори у Києві 25 січня / ukranews.com
Ранок понеділка, 25 січня, у Києві розпочався зі значних заторів. Дуже серйозно рух ускладнили декілька ДТП, які сталися на таких ділянках дороги, що призвели до створення корок на багатьох вулицях.
Взагалі ж затори утворилися у звичних для всіх місцях, тільки значно серйозніші, аніж зазвичай. На Правому березі важко проїхати у напрямку центру, а на Лівому – у бік мостів, свідчать дані Google maps.
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Традиційно ускладнений проїзд цієї п'ятниці також на заїздах до Києва.
Де у Києві утворилися затори зранку 25 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
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