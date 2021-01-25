Затори паралізували Київ зранку 25 січня: де важко проїхати

25 січня 2021 , 08:32
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Ранок понеділка, 25 січня, у Києві розпочався зі значних заторів. Дуже серйозно рух ускладнили декілька ДТП, які сталися на таких ділянках дороги, що призвели до створення корок на багатьох вулицях.

Взагалі ж затори утворилися у звичних для всіх місцях, тільки значно серйозніші, аніж зазвичай. На Правому березі важко проїхати у напрямку центру, а на Лівому – у бік мостів, свідчать дані Google maps.

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Традиційно ускладнений проїзд цього понеділка також на заїздах до Києва.

Де у Києві утворилися затори зранку 25 січня:

  • Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
  • Дарницьке шосе та Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
  • Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
  • Бульвар Перова;
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
  • Проспект Лобановського;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Вулиця Жилянська;
  • Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • Вулиця Борщагівська;
  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Вулиця Велика Васильківська;
  • Вулиця Казимира Малевича;
  • Проспект Степана Бандери.


Де у Києві 25 січня затори / Скриншот Google Maps

25 січня в Україні завершився новорічний локдаун – і всі поспішили на роботу. Це стало однією з причин такої кількості заторів у столиці.