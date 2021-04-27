Ранок вівторка, 27 квітня, на дорогах Києва утворилися шалені затори. Рух центром столиці паралізовано через величезну кількість машин, а також через ремонтні роботи на Хрещатику.

Сайт 24 каналу розповідає як краще оминути ці місця. Трафік обмежено на традиційних ділянках дороги.

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Де у Києві важко проїхати зранку 27 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 27 квітня затори / Скриншот Google Maps

Рух Хрещатиком заблокують через ремонт

По всій довжині головної вулиці Києва комунальники проводять плановий ремонт дорожнього покриття. Через це автомобілістам, які їздять через центр столиці, доведеться терпіти незручності.

Як зазначили у Київавтодорі, основні роботи дорожники планують закінчувати до години пік ввечері, щоб автомобілісти мали змогу проїжджати Хрещатиком хоча б у цей час. Натомість зранку та вдень проїзд буде заблокований.