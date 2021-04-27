Затори у Києві 27 квітня: як краще проїхати – онлайн-карта

Джерело:24 канал
Ранок вівторка, 27 квітня, на дорогах Києва утворилися шалені затори. Рух центром столиці паралізовано через величезну кількість машин, а також через ремонтні роботи на Хрещатику.
Сайт 24 каналу розповідає як краще оминути ці місця. Трафік обмежено на традиційних ділянках дороги.
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Де у Києві важко проїхати зранку 27 квітня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 27 квітня затори / Скриншот Google Maps
По всій довжині головної вулиці Києва комунальники проводять плановий ремонт дорожнього покриття. Через це автомобілістам, які їздять через центр столиці, доведеться терпіти незручності.
Як зазначили у Київавтодорі, основні роботи дорожники планують закінчувати до години пік ввечері, щоб автомобілісти мали змогу проїжджати Хрещатиком хоча б у цей час. Натомість зранку та вдень проїзд буде заблокований.