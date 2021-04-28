Затори у Києві 28 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

Джерело:24 канал
Зранку в середу, 28 квітня, на дорогах Києва утворилися серйозні затори. Через них у години пік важко проїхати майже всіма напрямками.
Рух обмежений з Лівого берега та у центрі. Сайт 24 каналу розповідає як оминути ці ділянки дороги.
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Де у Києві важко проїхати зранку 28 квітня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 28 квітня затори / Скриншот Google Maps
З 07:00 до 24:00 28 квітня буде тимчасово обмежено рух транспорту на з’їзді з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги. Про це повідомили у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".
Як ідеться у повідомленні, рух обмежать у зв’язку з виконанням робіт із влаштування асфальтобетонного покриття.