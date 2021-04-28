Затори у Києві 28 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

Зранку в середу, 28 квітня, на дорогах Києва утворилися серйозні затори. Через них у години пік важко проїхати майже всіма напрямками.

Рух обмежений з Лівого берега та у центрі. Сайт 24 каналу розповідає як оминути ці ділянки дороги.

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Де у Києві важко проїхати зранку 28 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 28 квітня затори / Скриншот Google Maps

Де у Києві обмежили рух

З 07:00 до 24:00 28 квітня буде тимчасово обмежено рух транспорту на з’їзді з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги. Про це повідомили у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Як ідеться у повідомленні, рух обмежать у зв’язку з виконанням робіт із влаштування асфальтобетонного покриття.