Затори у Києві 29 березня: онлайн-карта
Затори 29 березня / 24 канал
У Києві 29 березня в перший робочий день тижня утворились затори на дорогах. Вони спостерігаються у години пік – зранку та ввечері.
Джерело:24 канал
Про те, куди краще не їхати розповідає онлайн-карта. Рух обмежений з Лівого берега та у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 29 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 29 березня затори / Скриншот Google Maps
У Києві брудне повітря
На вихідних столиця опинилась у рейтингу міст з найбруднішим повітрям – Київ посідав 5 місце у рейтингу. Зранку 29 березня ситуація покращилась – місто опустилось на 34 сходинку з рівнем забруднення 73.
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