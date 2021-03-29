Затори у Києві 29 березня: онлайн-карта

Джерело:24 канал
У Києві 29 березня в перший робочий день тижня утворились затори на дорогах. Вони спостерігаються у години пік – зранку та ввечері.
Про те, куди краще не їхати розповідає онлайн-карта. Рух обмежений з Лівого берега та у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 29 березня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 29 березня затори / Скриншот Google Maps
На вихідних столиця опинилась у рейтингу міст з найбруднішим повітрям – Київ посідав 5 місце у рейтингу. Зранку 29 березня ситуація покращилась – місто опустилось на 34 сходинку з рівнем забруднення 73.