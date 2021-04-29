Затори у Києві 29 квітня: куди краще не їхати зранку – онлайн-карта
Традиційно на дорогах Києва у години пік утворилися серйозні затори. Ранок 29 квітня не став виключенням, тому десятки тисяч автомобілістів вимушені повільно рухатися майже всіма дорогами столиці.
Джерело:24 канал
Рух обмежений з Лівого берега та у центрі. Сайт 24 каналу розповідає як оминути ці ділянки дороги.
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Де у Києві важко проїхати зранку 29 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 29 квітня затори / Скриншот Google Maps
В столиці запустять автоматичну систему фіксації порушень правил паркування
Автоматична система фіксації порушень правил паркування розпочне працювати після послаблення суворих обмежень у столиці. Програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників.
Зокрема, у ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення його правил.
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