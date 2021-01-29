Через сніг та ожеледицю: Київ 29 січня стоїть у заторах – онлайн-карта
Затори у Києві 29 січня / slovoidilo.ua
В останній робочий день тижня, 29 січня, у Києві з самого ранку спостерігаються дуже масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-карти від Google.
Джерело: 24 канал
Попри цілодобову роботу комунальників, дороги столиці не можна назвати безпечними. Через це водіям доводиться знижувати швидкість, що й призводить до погіршення рівня заторів.
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Фактично по всьому Правому берегу утворилися вкрай серйозні корки. Аналогічна ситуація спостерігається й на Лівому, однак там рівень заторів трошки менший. Крім цього, стоять автівки на всіх в'їздах до столиці.
Де у Києві утворилися затори зранку 29 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
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