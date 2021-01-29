Через сніг та ожеледицю: Київ 29 січня стоїть у заторах – онлайн-карта

29 січня 2021 , 08:30
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В останній робочий день тижня, 29 січня, у Києві з самого ранку спостерігаються дуже масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-карти від Google.

Джерело: 24 канал

Попри цілодобову роботу комунальників, дороги столиці не можна назвати безпечними. Через це водіям доводиться знижувати швидкість, що й призводить до погіршення рівня заторів.

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Фактично по всьому Правому берегу утворилися вкрай серйозні корки. Аналогічна ситуація спостерігається й на Лівому, однак там рівень заторів трошки менший. Крім цього, стоять автівки на всіх в'їздах до столиці.
Де у Києві утворилися затори зранку 29 січня:

  • Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
  • Дарницьке шосе та Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
  • Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
  • Бульвар Перова;
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
  • Проспект Лобановського;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Вулиця Жилянська;
  • Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • Вулиця Борщагівська;
  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Вулиця Велика Васильківська;
  • Вулиця Казимира Малевича;
  • Проспект Степана Бандери.


Де у Києві 28 січня затори / Скриншот Google Maps

Зверніть увагу! За прогнозами синоптиків, у Києві сніжитиме майже весь наступний тиждень. Крім того, у четвер очікуються дощі при мінусовій температурі. Так що вкрай складна ситуація на дорогах спостерігатиметься досить довго.