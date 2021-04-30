Затори у Києві 30 квітня: як краще об'їхати зранку – онлайн-карта
Ранок останнього дня квітня у Києві як завжди ознаменувався утворенням заторів майже на всіх дорогах. Як краще об'їхати корки, які спостерігаються через ремонтні роботи, дрібні ДТП та посилений трафік у години пік, розповідає 24 канал.
Джерело:24 канал
До речі, сьогодні ще й останній день локдауну. Після вихідних місто відновлює роботу громадського транспорту, що вплине й на ситуацію із заторами.
Це важливо У Києві майже на тиждень обмежать рух мостом Метро: карта та дати ремонту
Де у Києві важко проїхати зранку 30 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 30 квітня затори / Скриншот Google Maps
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