Ранок останнього дня квітня у Києві як завжди ознаменувався утворенням заторів майже на всіх дорогах. Як краще об'їхати корки, які спостерігаються через ремонтні роботи, дрібні ДТП та посилений трафік у години пік, розповідає 24 канал.

До речі, сьогодні ще й останній день локдауну. Після вихідних місто відновлює роботу громадського транспорту, що вплине й на ситуацію із заторами.

Це важливо У Києві майже на тиждень обмежать рух мостом Метро: карта та дати ремонту

Де у Києві важко проїхати зранку 30 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 30 квітня затори / Скриншот Google Maps

Інспектори з паркування розповіли, за які порушення паркування найчастіше штрафують киян

Майже за 2 роки інспектори з паркування виписали понад 85 тисяч штрафів героям парковки у Києві. Більшість з порушень жителі столиці скоїли на пішохідних переходах.