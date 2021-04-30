Затори у Києві 30 квітня: як краще об'їхати зранку – онлайн-карта

Джерело:24 канал
Ранок останнього дня квітня у Києві як завжди ознаменувався утворенням заторів майже на всіх дорогах. Як краще об'їхати корки, які спостерігаються через ремонтні роботи, дрібні ДТП та посилений трафік у години пік, розповідає 24 канал.
До речі, сьогодні ще й останній день локдауну. Після вихідних місто відновлює роботу громадського транспорту, що вплине й на ситуацію із заторами.
Це важливо У Києві майже на тиждень обмежать рух мостом Метро: карта та дати ремонту
Де у Києві важко проїхати зранку 30 квітня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 30 квітня затори / Скриншот Google Maps
Майже за 2 роки інспектори з паркування виписали понад 85 тисяч штрафів героям парковки у Києві. Більшість з порушень жителі столиці скоїли на пішохідних переходах.