На Лівому березі рух обмежено в тих місцях, де й завжди. Особливо біля мостів і на них.

Актуально Сипали не туди: ремонтники дороги в Києві зірвали мережу – відео

Де у Києві важко проїхати вранці 25 травня:

  • Окружна дорога – через ремонтны дороги частково обмежено рух;
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:

онлайн карта заторів в Києві 4 червня