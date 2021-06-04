На Лівому березі рух обмежено в тих місцях, де й завжди. Особливо біля мостів і на них.
Актуально Сипали не туди: ремонтники дороги в Києві зірвали мережу – відео
Де у Києві важко проїхати вранці 25 травня:
- Окружна дорога – через ремонтны дороги частково обмежено рух;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: