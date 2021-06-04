Затори у Києві 4 червня: як краще об'їхати – онлайн-карта

4 червня 2021 , 05:43
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Джерело:

24 канал

Ранок 4 червня для водіїв почався з традиційних на дорогах Києва заторів. Ускладнення руху спостерігають на звичних для всіх автовласників місцях.

На Лівому березі рух обмежено в тих місцях, де й завжди. Особливо біля мостів і на них.

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Де у Києві важко проїхати вранці 25 травня:

  • Окружна дорога – через ремонтні роботи частково обмежено рух;
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Ситуація на дорогах Києва вранці 4 червня / Карта Google

Автор: Вікторія Андрєєва