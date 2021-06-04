Затори у Києві 4 червня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Ранок 4 червня для водіїв почався з традиційних на дорогах Києва заторів. Ускладнення руху спостерігають на звичних для всіх автовласників місцях.

На Лівому березі рух обмежено в тих місцях, де й завжди. Особливо біля мостів і на них.

Актуально Сипали не туди: ремонтники дороги в Києві зірвали мережу – відео

Де у Києві важко проїхати вранці 25 травня:

Окружна дорога – через ремонтні роботи частково обмежено рух;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Ситуація на дорогах Києва вранці 4 червня / Карта Google