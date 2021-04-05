Де у Києві затори зранку 5 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта
У перший день посилення карантину та відсутності вільного доступу людей до громадського транспорту у Києві утворилися величезні затори. Рух ускладнено у традиційних для столиці місцях. Як краще об'їхати корки, розповідає 24 канал.
Джерело:24 канал
Від сьогодні, 5 квітня, у громадському транспорті проїзд дозволено лише за спецперепустками. Їх видали працівникам підприємств критичної інфраструктури. Крім того, кількість пасажирів не має перевищувати кількість, аніж передбачено сидячих місць.
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Через це кияни пересіли на приватний транспорт. На більшості доріг міста – тягучка.
Де найбільші затори
- Проспект Соборності;
- Проспект Миколи бажана (метро Оскорки, Позняки);
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Проспект Чорновола;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Бандери;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Героїв Сталінграду.
Детальніше про ситуацію на дорогах Києва можна проглянути на онлайн-карті:
Затори у Києві 5 квітня / Скриншот Google Maps
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