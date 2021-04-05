Де у Києві затори зранку 5 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У перший день посилення карантину та відсутності вільного доступу людей до громадського транспорту у Києві утворилися величезні затори. Рух ускладнено у традиційних для столиці місцях. Як краще об'їхати корки, розповідає 24 канал.

Від сьогодні, 5 квітня, у громадському транспорті проїзд дозволено лише за спецперепустками. Їх видали працівникам підприємств критичної інфраструктури. Крім того, кількість пасажирів не має перевищувати кількість, аніж передбачено сидячих місць.

До теми У Києві обіцяють штрафувати за порушення карантину в офісах

Через це кияни пересіли на приватний транспорт. На більшості доріг міста – тягучка.

Де найбільші затори

  • Проспект Соборності;
  • Проспект Миколи бажана (метро Оскорки, Позняки);
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
  • Проспект Чорновола;
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Бандери;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Героїв Сталінграду.

Детальніше про ситуацію на дорогах Києва можна проглянути на онлайн-карті:

Затори у Києві 5 квітня / Скриншот Google Maps

Зверніть увагу! Крім запровадження спецперепусток у транспорті, у маршрутках подорожчав проїзд. А перевізники зазначили, зо від 5 квітня на маршрути виведуть не всі автобуси.