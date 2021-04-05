Де у Києві затори зранку 5 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Джерело:24 канал
У перший день посилення карантину та відсутності вільного доступу людей до громадського транспорту у Києві утворилися величезні затори. Рух ускладнено у традиційних для столиці місцях. Як краще об'їхати корки, розповідає 24 канал.
Від сьогодні, 5 квітня, у громадському транспорті проїзд дозволено лише за спецперепустками. Їх видали працівникам підприємств критичної інфраструктури. Крім того, кількість пасажирів не має перевищувати кількість, аніж передбачено сидячих місць.
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Через це кияни пересіли на приватний транспорт. На більшості доріг міста – тягучка.
Детальніше про ситуацію на дорогах Києва можна проглянути на онлайн-карті:
Затори у Києві 5 квітня / Скриншот Google MapsЗверніть увагу! Крім запровадження спецперепусток у транспорті, у маршрутках подорожчав проїзд. А перевізники зазначили, зо від 5 квітня на маршрути виведуть не всі автобуси.