Де у Києві затори зранку 5 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта

У перший день посилення карантину та відсутності вільного доступу людей до громадського транспорту у Києві утворилися величезні затори. Рух ускладнено у традиційних для столиці місцях. Як краще об'їхати корки, розповідає 24 канал.

Від сьогодні, 5 квітня, у громадському транспорті проїзд дозволено лише за спецперепустками. Їх видали працівникам підприємств критичної інфраструктури. Крім того, кількість пасажирів не має перевищувати кількість, аніж передбачено сидячих місць.

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Через це кияни пересіли на приватний транспорт. На більшості доріг міста – тягучка.

Де найбільші затори

Проспект Соборності;

Проспект Миколи бажана (метро Оскорки, Позняки);

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Проспект Чорновола;

Проспект Перемоги;

Проспект Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Героїв Сталінграду.

Детальніше про ситуацію на дорогах Києва можна проглянути на онлайн-карті:

Затори у Києві 5 квітня / Скриншот Google Maps