Рух обмежено біля мостів і на них. Значні корки на Окружній та в центрі.

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Де у Києві важко проїхати вранці 8 червня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:

онлайн карата затори в Києві 8 червня
Ситуація на дорогах Києва вранці 8 червня / Карта Google