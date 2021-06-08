Затори у Києві 8 червня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Ранок вівторка, 8 червня, на дорогах Києва розпочався з традиційних заторів. Вони відбуваються на звичних для автовласників місцях. Більшість доріг позначена на карті червоним.

Рух обмежено біля мостів і на них. Значні корки на Окружній та в центрі.

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Де у Києві важко проїхати вранці 8 червня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Ремонтні роботи проводять на Великій окружній дорозі, від Голосіївського проспекту до бульвару Дружби Народів та на проспекті Бандери.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Ситуація на дорогах Києва вранці 8 червня / Карта Google