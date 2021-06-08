Затори у Києві 8 червня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Ранок вівторка, 8 червня, на дорогах Києва розпочався з традиційних заторів. Вони відбуваються на звичних для автовласників місцях. Більшість доріг позначена на карті червоним.
Рух обмежено біля мостів і на них. Значні корки на Окружній та в центрі.
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Де у Києві важко проїхати вранці 8 червня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: