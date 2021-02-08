Затори у Києві 8 лютого: як об'їхати
Затори 8 лютого / 24 канал
Робочий тиждень у Києві розпочався з жахливих заторів. 8 лютого у столиці випав сніг, що значно ускладнює ситуацію.
Джерело:24 канал
Обмеження руху транспорту спостерігається у традиційних місцях. Комунальники намагаються покращити ситуацію – до прибирання снігу вночі були залучені 206 працівників у складі 32 бригад із ручного прибирання.
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Де у Києві важко проїхати зранку 8 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 8 лютого затори / Скриншот Google Maps
Упродовж дня, зокрема, пообіді очікується посилення опадів. Тож, дороги і тротуари очищають повторно.
У Києві прибирають сніг: дивіться відео
Поради водіям за таких погодних умов:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
- За можливості не користуйтеся власним авто, надавайте перевагу громадському транспорту.
- Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.
- Будьте максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.
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