Робочий тиждень у Києві розпочався з жахливих заторів. 8 лютого у столиці випав сніг, що значно ускладнює ситуацію.

Обмеження руху транспорту спостерігається у традиційних місцях. Комунальники намагаються покращити ситуацію – до прибирання снігу вночі були залучені 206 працівників у складі 32 бригад із ручного прибирання. Читайте також Нетверезий неповнолітній спровокував смертельну ДТП у Броварах: загинув чоловік – фото, відео Де у Києві важко проїхати зранку 8 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери Де у Києві 8 лютого затори / Скриншот Google Maps Упродовж дня, зокрема, пообіді очікується посилення опадів. Тож, дороги і тротуари очищають повторно. У Києві прибирають сніг: дивіться відео Поради водіям за таких погодних умов: потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

За можливості не користуйтеся власним авто, надавайте перевагу громадському транспорту.

Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Будьте максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.