Затори у Києві 8 лютого: як об'їхати

8 лютого 2021 , 08:28
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Джерело:

24 канал

Робочий тиждень у Києві розпочався з жахливих заторів. 8 лютого у столиці випав сніг, що значно ускладнює ситуацію.

Обмеження руху транспорту спостерігається у традиційних місцях. Комунальники намагаються покращити ситуацію – до прибирання снігу вночі були залучені 206 працівників у складі 32 бригад із ручного прибирання.

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Де у Києві важко проїхати зранку 8 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 8 лютого затори / Скриншот Google Maps

Упродовж дня, зокрема, пообіді очікується посилення опадів. Тож, дороги і тротуари очищають повторно.

У Києві прибирають сніг: дивіться відео

Поради водіям за таких погодних умов:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
  • За можливості не користуйтеся власним авто, надавайте перевагу громадському транспорту.
  • Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.
  • Будьте максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.