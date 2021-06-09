Традиційно рух обмежений на Лівому березі. У центрі столиці ситуація не краща.

Цікаво Українці представили компактні електромобілі: який мають вигляд – фото

Де у Києві важко проїхати зранку 9 червня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 9 червня затори / Скриншот Google Maps

До 20 липня на розвороті на проспект Степана Бандери біля залізничної станції "Зеніт" перекрито дорожній рух. Про це повідомляє КМДА.

Схема об’їзду: вулиця Олени Теліги – вулиця Терьохіна – вулиця Новокостянтинівська – розворот під шляхопроводом – вулиця Новокостянтинівська – вулиця Скляренка.