Традиційно рух обмежений на Лівому березі. У центрі столиці ситуація не краща.

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Де у Києві важко проїхати зранку 9 червня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Затори 9 червня

Де у Києві 9 червня затори / Скриншот Google Maps

До 20 липня на розвороті на проспект Степана Бандери біля залізничної станції "Зеніт" перекрито дорожній рух. Про це повідомляє КМДА.