Традиційно рух обмежений на Лівому березі. У центрі столиці ситуація не краща.
Цікаво Українці представили компактні електромобілі: який мають вигляд – фото
Де у Києві важко проїхати зранку 9 червня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 9 червня затори / Скриншот Google Maps
До 20 липня на розвороті на проспект Степана Бандери біля залізничної станції "Зеніт" перекрито дорожній рух. Про це повідомляє КМДА.