Затори у Києві 9 лютого: місто зупинилось через снігопад
Затори 9 лютого / 24 канал
Другий робочий день тижня 9 лютого у Києві спостерігаються величезні затори. Місто просто зупинилось через снігопад.
Джерело:24 канал
Комунальники намагаються побороти стихію. Проте онлайн-карта столиці майже уся позначена червоними лініями.
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Де у Києві важко проїхати зранку 9 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 9 лютого затори / Скриншот Google Maps
Комунальники продовжують розчищати дороги від снігу.
Снігопад триває більше 31-ї години. Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову,
– зазначили в "Київавтодорі".
Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав водіїв скористатися у вівторок громадським транспортом замість приватних автомобілів.
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