Другий робочий день тижня 9 лютого у Києві спостерігаються величезні затори. Місто просто зупинилось через снігопад.

Комунальники намагаються побороти стихію. Проте онлайн-карта столиці майже уся позначена червоними лініями. Читайте також У центрі Києва жінка двічі протаранила одну й ту саму автівку: епічне відео Де у Києві важко проїхати зранку 9 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери Де у Києві 9 лютого затори / Скриншот Google Maps Комунальники продовжують розчищати дороги від снігу. Снігопад триває більше 31-ї години. Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову,

– зазначили в "Київавтодорі". Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав водіїв скористатися у вівторок громадським транспортом замість приватних автомобілів.