Затори у Києві 9 лютого: місто зупинилось через снігопад

9 лютого 2021 , 08:20
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Джерело:

24 канал

Другий робочий день тижня 9 лютого у Києві спостерігаються величезні затори. Місто просто зупинилось через снігопад.

Комунальники намагаються побороти стихію. Проте онлайн-карта столиці майже уся позначена червоними лініями.

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Де у Києві важко проїхати зранку 9 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 9 лютого затори / Скриншот Google Maps

Комунальники продовжують розчищати дороги від снігу.

Снігопад триває більше 31-ї години. Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову,
– зазначили в "Київавтодорі".

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав водіїв скористатися у вівторок громадським транспортом замість приватних автомобілів.