Затори у Києві 9 лютого: місто зупинилось через снігопад

Джерело:24 канал
Другий робочий день тижня 9 лютого у Києві спостерігаються величезні затори. Місто просто зупинилось через снігопад.
Комунальники намагаються побороти стихію. Проте онлайн-карта столиці майже уся позначена червоними лініями.
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Де у Києві важко проїхати зранку 9 лютого:
Де у Києві 9 лютого затори / Скриншот Google Maps
Комунальники продовжують розчищати дороги від снігу.
Снігопад триває більше 31-ї години. Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову,
– зазначили в "Київавтодорі".
Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав водіїв скористатися у вівторок громадським транспортом замість приватних автомобілів.