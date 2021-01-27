Затори 27 січня: де у Києві краще проїхати зранку

У середу, 27 січня, на дорогах Києва утворились масштабні затори. Сайт 24 каналу розповідає, де важко проїхати у години пік, а куди краще не їхати взагалі.
Джерело: 24 канал.
Місця, де ускладнено рух, цілком звичні для всіх автовласників. Але рівень заторів значно вищий, аніж зазвичай. До цього призвели численні ДТП, а також збільшення кількості машин на дорогах через зняття посилених карантинних заходів.
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На Лівому березі важко проїхати до мостів, а на Правому – у напрямку центру. Дуже масштабні затори також на в'їздах до Києва.
Де у Києві утворилися затори зранку 27 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві 27 січня затори / Скриншот Google Maps