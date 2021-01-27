Затори 27 січня: де у Києві краще проїхати зранку

27 січня 2021 , 08:42
Читать новость на русском

У середу, 27 січня, на дорогах Києва утворились масштабні затори. Сайт 24 каналу розповідає, де важко проїхати у години пік, а куди краще не їхати взагалі.

Джерело: 24 канал.

Місця, де ускладнено рух, цілком звичні для всіх автовласників. Але рівень заторів значно вищий, аніж зазвичай. До цього призвели численні ДТП, а також збільшення кількості машин на дорогах через зняття посилених карантинних заходів.

Дивіться також На Київщині автівка на смерть збила ветерана АТО: фото бійця

На Лівому березі важко проїхати до мостів, а на Правому – у напрямку центру. Дуже масштабні затори також на в'їздах до Києва.

Де у Києві утворилися затори зранку 27 січня:

  • Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
  • Дарницьке шосе та Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
  • Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
  • Бульвар Перова;
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
  • Проспект Лобановського;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Вулиця Жилянська;
  • Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • Вулиця Борщагівська;
  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Вулиця Велика Васильківська;
  • Вулиця Казимира Малевича;
  • Проспект Степана Бандери.

Де у Києві 27 січня затори / Скриншот Google Maps