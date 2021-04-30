Через це в усіх напрямках з центру до виїздів зі столиці утворилися шалені затори. Крім того, ситуацію з посиленим трафіком погіршують ДТП, яких на вулицях столиці трапилося досить багато.

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Правоохоронці в усіх випадках аварії намагаються якомога швидше задокументувати всі обставини інцидентів, але ситуацію це не рятує.

Де у Києві важко проїхати ввечері 30 квітня

  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Чоколівський бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Миколи Трублаїні;
  • Вулиця Симиренка;
  • Проспект Валерія Лобановського;
  • Вулиця Короленківська;
  • Вулиця Миколи Грінченка;
  • Бульвар Лесі Українки;
  • Бульвар Тараса Шевченка;
  • Вулиця Жилянська;
  • Вулиця Саксаганського;
  • Вулиця Володимирська;
  • Вулиця Коцюбинського;
  • Вулиця Бульварно-Кудрявська;
  • Вулиця Ярославів Вал;
  • Вулиця Велика Житомирська;
  • Набережне шосе;
  • Володимирський узвіз;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Вулиця Костянтинівська;
  • Вулиця Глибочицька;
  • Вулиця Січових Стрільців;
  • Вулиця В'ячеслава Чорновола;
  • Вулиця Іллєнка;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Вулиця Дегтярівська.


Де у Києві затори ввечері 30 квітня / Скриншот Google maps