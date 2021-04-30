Через це в усіх напрямках з центру до виїздів зі столиці утворилися шалені затори. Крім того, ситуацію з посиленим трафіком погіршують ДТП, яких на вулицях столиці трапилося досить багато.

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Правоохоронці в усіх випадках аварії намагаються якомога швидше задокументувати всі обставини інцидентів, але ситуацію це не рятує.

Де у Києві важко проїхати ввечері 30 квітня

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.



Де у Києві затори ввечері 30 квітня / Скриншот Google maps