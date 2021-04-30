Перед святами та вихідними: ввечері 30 травня Київ паралізували шалені затори – онлайн-карта

Година пік у Києві 30 квітня почалася раніше, аніж зазвичай. Напередодні Великодня та довгих вихідних тисячі жителів столиці поспішили виїхати з міста.
Через це в усіх напрямках з центру до виїздів зі столиці утворилися шалені затори. Крім того, ситуацію з посиленим трафіком погіршують ДТП, яких на вулицях столиці трапилося досить багато.
Дивіться також Для запобігання заторам: у Києві на вулиці Костьольній встановили нові обмежувачі
Правоохоронці в усіх випадках аварії намагаються якомога швидше задокументувати всі обставини інцидентів, але ситуацію це не рятує.
Де у Києві важко проїхати ввечері 30 квітня
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Чоколівський бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Миколи Трублаїні;
- Вулиця Симиренка;
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Короленківська;
- Вулиця Миколи Грінченка;
- Бульвар Лесі Українки;
- Бульвар Тараса Шевченка;
- Вулиця Жилянська;
- Вулиця Саксаганського;
- Вулиця Володимирська;
- Вулиця Коцюбинського;
- Вулиця Бульварно-Кудрявська;
- Вулиця Ярославів Вал;
- Вулиця Велика Житомирська;
- Набережне шосе;
- Володимирський узвіз;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Костянтинівська;
- Вулиця Глибочицька;
- Вулиця Січових Стрільців;
- Вулиця В'ячеслава Чорновола;
- Вулиця Іллєнка;
- Вулиця Олени Теліги;
- Вулиця Дегтярівська.