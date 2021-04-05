Ввечері 5 квітня, у перший день посиленого карантину з обмеженням на користування громадським транспортом, у Києві сталося справжнє транспортне пекло. Майже всі ділянки основних доріг фактично зупинилися у шалених заторах.

Десятки тисяч жителів Києва, які вранці проривалися на роботу, ввечері почали повертатися додому. Однак без вільного доступу до метро та навіть наземного транспорту людям доводиться або користуватися власними автівками, або викликати таксі.

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Через підвищення попиту вартість проїзду в автівках служб таксі зросла у кілька разів.

Де у Києві важко проїхати ввечері 5 квітня:

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.



Де у Києві важко проїхати ввечері 5 квітня / Скріншот Google maps

Затори у Києві настільки масштабні, що один з водіїв зміг навіть пограти на гитарі безпосередньо під час повільного руху.

Дивіться відео гри на гитарі водієм під час затору в Києві: