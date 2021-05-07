На Правому березі затори утворилися на під'їздах з мостів. Окрім посиленого трафіку до заторів призвели численні ДТП.
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Крім того, сповільнено також рух на проспекті Павла Тичини та Дніпровській набережній, де рятувальники гасять пожежу в торгівельному центрі Silver Breeze.
Де у Києві важко проїхати ввечері 7 травня:
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Чоколівський бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Миколи Трублаїні;
- Вулиця Симиренка;
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Короленківська;
- Вулиця Миколи Грінченка;
- Бульвар Лесі Українки;
- Бульвар Тараса Шевченка;
- Вулиця Жилянська;
- Вулиця Саксаганського;
- Вулиця Володимирська;
- Вулиця Коцюбинського;
- Вулиця Бульварно-Кудрявська;
- Вулиця Ярославів Вал;
- Вулиця Велика Житомирська;
- Набережне шосе;
- Володимирський узвіз;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Костянтинівська;
- Вулиця Глибочицька;
- Вулиця Січових Стрільців;
- Вулиця В'ячеслава Чорновола;
- Вулиця Іллєнка;
- Вулиця Олени Теліги;
- Вулиця Дегтярівська.