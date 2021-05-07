На Правому березі затори утворилися на під'їздах з мостів. Окрім посиленого трафіку до заторів призвели численні ДТП.

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Крім того, сповільнено також рух на проспекті Павла Тичини та Дніпровській набережній, де рятувальники гасять пожежу в торгівельному центрі Silver Breeze.

Де у Києві важко проїхати ввечері 7 травня:

  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Чоколівський бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Миколи Трублаїні;
  • Вулиця Симиренка;
  • Проспект Валерія Лобановського;
  • Вулиця Короленківська;
  • Вулиця Миколи Грінченка;
  • Бульвар Лесі Українки;
  • Бульвар Тараса Шевченка;
  • Вулиця Жилянська;
  • Вулиця Саксаганського;
  • Вулиця Володимирська;
  • Вулиця Коцюбинського;
  • Вулиця Бульварно-Кудрявська;
  • Вулиця Ярославів Вал;
  • Вулиця Велика Житомирська;
  • Набережне шосе;
  • Володимирський узвіз;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Вулиця Костянтинівська;
  • Вулиця Глибочицька;
  • Вулиця Січових Стрільців;
  • Вулиця В'ячеслава Чорновола;
  • Вулиця Іллєнка;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Вулиця Дегтярівська.


Де у Києві затори ввечері 7 травня / Скриншот Google Maps