Зранку у вівторок, 29 грудня, у Києві утворилися досить серйозні затори. Місця, де ускладнено рух, судячи з онлайн-карти, цілком традиційні для столиці.

Важко проїхати 29 грудня до центру, мостів і взагалі в'їхати у Київ з боку міст, що входять до його агломерації. Про це свідчать дані Google Maps.

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Додаткових балів до заторів додає ще й туман, який суттєво обмежує видимість на дорогах та змушує водіїв рухатися повільніше.

Де у Києві утворилися затори зранку 29 грудня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.



Де у Києві затори 29 грудня / Скриншот Google Maps

У КМДА стверджують, що туман із видимістю 200 – 500 метрів припадає під І рівень небезпечності на дорогах. Тому чиновники радять власникам авто дуже обережно кермувати.