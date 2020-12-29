Через туман та кількість машин: Київ зупинився у заторах – онлайн-карта
Де у Києві важко проїхати 29 грудня / https://24tv.ua
Зранку у вівторок, 29 грудня, у Києві утворилися досить серйозні затори. Місця, де ускладнено рух, судячи з онлайн-карти, цілком традиційні для столиці.
Важко проїхати 29 грудня до центру, мостів і взагалі в'їхати у Київ з боку міст, що входять до його агломерації. Про це свідчать дані Google Maps.
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Додаткових балів до заторів додає ще й туман, який суттєво обмежує видимість на дорогах та змушує водіїв рухатися повільніше.
Де у Києві утворилися затори зранку 29 грудня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві затори 29 грудня / Скриншот Google Maps
У КМДА стверджують, що туман із видимістю 200 – 500 метрів припадає під І рівень небезпечності на дорогах. Тому чиновники радять власникам авто дуже обережно кермувати.
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