Київ зранку 3 червня полонили затори: онлайн-карта

З ранку 3 червня на дорогах Києва помірно багато авто. Частина карти доріг вже набирає червоного кольору заторів, проте на деяких ділянках сповільнення руху обумовлено ремонтними роботами.
Вже традиційно: ускладнено рух в центрі та на в’їздах на мости. Окрім цього, зранку в столиці вже сталася низка ДТП.
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Де у Києві важко проїхати зранку 3 червня:
- проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича та Північний міст;
- вулиця Набережно-Рибальська;
- вулиця Набережно-Хрещатицька;
- проспект Героїв Сталінграду;
- проспект Бандери;
- проспект Перемоги;
- проспект Любомира Гузара та інші.
Детально із ситуацією на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті: