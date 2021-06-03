Київ зранку 3 червня полонили затори: онлайн-карта

З ранку 3 червня на дорогах Києва помірно багато авто. Частина карти доріг вже набирає червоного кольору заторів, проте на деяких ділянках сповільнення руху обумовлено ремонтними роботами.

Вже традиційно: ускладнено рух в центрі та на в’їздах на мости. Окрім цього, зранку в столиці вже сталася низка ДТП.

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Де у Києві важко проїхати зранку 3 червня:

проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича та Північний міст;

вулиця Набережно-Рибальська;

вулиця Набережно-Хрещатицька;

проспект Героїв Сталінграду;

проспект Бандери;

проспект Перемоги;

проспект Любомира Гузара та інші.

Кільцевій дорозі від площі Одеської до вулиці Ватутіна проводять ремонтні роботи. Також

Начастково перекрили Володимирський узвіз та вулицю Борщагівську.

Детально із ситуацією на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті: