Затори у Києві зранку 30 березня: як об'їхати, онлайн-карта
Затори у Києві 30 березня / 24 канал
Ранок другого робочого дня у Києві 30 березня сотні тисяч автомобілістів вимушено проводять у серйозних заторах. На яких ділянках доріг ускладнено рух, розповідає 24 канал.
Джерело:24 канал
Затори спостерігаються у традиційних місцях. Рух обмежений на Лівому березі та у центрі.
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Де у Києві важко проїхати зранку 30 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 30 березня затори / Скриншот Google Maps
У Києві на 7 вулицях припиняє діяти обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину. З 1 квітня там буде дозволено їздити зі швидкістю до 80 кілометрів на годину.
Список вулиць:
- проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- вулиця Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
- вулиця Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
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