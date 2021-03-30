Затори у Києві зранку 30 березня: як об'їхати, онлайн-карта

Ранок другого робочого дня у Києві 30 березня сотні тисяч автомобілістів вимушено проводять у серйозних заторах. На яких ділянках доріг ускладнено рух, розповідає 24 канал.

Затори спостерігаються у традиційних місцях. Рух обмежений на Лівому березі та у центрі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 30 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 30 березня затори / Скриншот Google Maps

У Києві на 7 вулицях припиняє діяти обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину. З 1 квітня там буде дозволено їздити зі швидкістю до 80 кілометрів на годину.

Список вулиць: