Затори у Києві зранку 1 квітня: які дороги паралізовано та куди краще не їхати– онлайн-карта
Перший день квітня розпочався для власників машин та пасажирів наземного транспорту з перебування в заторах. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у годин пік.
Джерело:24 канал
Затори утворились як на Лівому березі, так й у центрі столиці. Чимало традиційних місць позначено на карті червоним.
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Де у Києві важко проїхати зранку 1 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 1 квітня затори / Скриншот Google Maps
У Києві відмовилися переходити на "літню" швидкість для руху
Влада столиці відмовилася від підвищення максимально дозволеної швидкості на деяких дорогах міста до 80 кілометрів на годину. Мотивують таке рішення в КМДА тим, що жодна з 17 вулиць не підпадає під необхідні критерії для прискореного руху. Ось ці вулиці:
- проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- вулиця Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
- вулиця Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
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