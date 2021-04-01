Затори у Києві зранку 1 квітня: які дороги паралізовано та куди краще не їхати– онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

Перший день квітня розпочався для власників машин та пасажирів наземного транспорту з перебування в заторах. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у годин пік.

Затори утворились як на Лівому березі, так й у центрі столиці. Чимало традиційних місць позначено на карті червоним.

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Де у Києві важко проїхати зранку 1 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 1 квітня затори / Скриншот Google Maps

У Києві відмовилися переходити на "літню" швидкість для руху

Влада столиці відмовилася від підвищення максимально дозволеної швидкості на деяких дорогах міста до 80 кілометрів на годину. Мотивують таке рішення в КМДА тим, що жодна з 17 вулиць не підпадає під необхідні критерії для прискореного руху. Ось ці вулиці:

  • проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вулиця Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
  • вулиця Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).