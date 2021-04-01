Затори у Києві зранку 1 квітня: які дороги паралізовано та куди краще не їхати– онлайн-карта

Перший день квітня розпочався для власників машин та пасажирів наземного транспорту з перебування в заторах. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у годин пік.

Затори утворились як на Лівому березі, так й у центрі столиці. Чимало традиційних місць позначено на карті червоним.

Цікаво "Нафтогаз" планує встановити 50 зарядок для електрокарів у Києві

Де у Києві важко проїхати зранку 1 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 1 квітня затори / Скриншот Google Maps

У Києві відмовилися переходити на "літню" швидкість для руху

Влада столиці відмовилася від підвищення максимально дозволеної швидкості на деяких дорогах міста до 80 кілометрів на годину. Мотивують таке рішення в КМДА тим, що жодна з 17 вулиць не підпадає під необхідні критерії для прискореного руху. Ось ці вулиці: