Затори 10 лютого: Київ продовжує потерпати від негоди – онлайн-карта
Зранку 10 лютого на дорогах столиці зберігається досить важка ситуація. Затори, які виникли через снігопади та чималу кількість машин, зупинили рух фактично всіма дорогами Києва.
Джерело:24 канал
Онлайн-карта столиці уся позначена "червоним". Місто буквально стоїть.
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Де у Києві важко проїхати зранку 10 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 10 лютого затори / Скриншот Google Maps
Вчора у столиці була аналогічна ситуація, а на в'їзді до міста утворилась величезна черга з вантажівок, які не пропускали у Київ. "Укравтодор" нарахував понад 1400 машин.
Погодні умови
Зима продовжує лютувати – сьогодні на дорогах столиці очікується ожеледиця. Вдень сніг повинен припинитися, але увесь день зберігатиметься мінусова температура.
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