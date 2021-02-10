Затори 10 лютого: Київ продовжує потерпати від негоди – онлайн-карта

10 лютого 2021 , 08:23
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Джерело:

24 канал

Зранку 10 лютого на дорогах столиці зберігається досить важка ситуація. Затори, які виникли через снігопади та чималу кількість машин, зупинили рух фактично всіма дорогами Києва.

Онлайн-карта столиці уся позначена "червоним". Місто буквально стоїть.

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Де у Києві важко проїхати зранку 10 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 10 лютого затори / Скриншот Google Maps

Вчора у столиці була аналогічна ситуація, а на в'їзді до міста утворилась величезна черга з вантажівок, які не пропускали у Київ. "Укравтодор" нарахував понад 1400 машин.

Погодні умови

Зима продовжує лютувати – сьогодні на дорогах столиці очікується ожеледиця. Вдень сніг повинен припинитися, але увесь день зберігатиметься мінусова температура.