Затори у Києві зранку 10 березня, куди краще не їхати: онлайн-карта

Джерело:24 канал
Ранок середи, 10 березня, розпочався для власників автівок у Києві з перебування у заторах. Як і завжди, об'їхати їх неможливо, оскільки корки скували майже всю столицю.
Затори спостерігаються лише у години пік. Сайт 24 каналу розповідає про ситуацію на дорогах столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 10 березня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 10 березня затори / Скриншот Google Maps
У столиці ці аматорські змагання проводять вже 18 років. Цього року учасницями ралі стали понад 60 жінок. Перегони розпочалися на Контрактовій площі та тривали весь день. За сім годин команди мали подолати майже 80 кілометрів дистанції.
Учасниця ралі / Фото КМДА