Затори у Києві зранку 10 березня, куди краще не їхати: онлайн-карта

Ранок середи, 10 березня, розпочався для власників автівок у Києві з перебування у заторах. Як і завжди, об'їхати їх неможливо, оскільки корки скували майже всю столицю.

Затори спостерігаються лише у години пік. Сайт 24 каналу розповідає про ситуацію на дорогах столиці.

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Де у Києві важко проїхати зранку 10 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницьке шосе

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 10 березня затори / Скриншот Google Maps

У Києві відбулося традиційне "Велике жіноче ралі"

У столиці ці аматорські змагання проводять вже 18 років. Цього року учасницями ралі стали понад 60 жінок. Перегони розпочалися на Контрактовій площі та тривали весь день. За сім годин команди мали подолати майже 80 кілометрів дистанції.

Учасниця ралі / Фото КМДА