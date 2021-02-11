Зранку 11 лютого Київ потерпає від заторів: онлайн-карта

Джерело:24 канал
Початок передостаннього робочого дня тижня 11 лютого у Києві видався звичним для всіх власників авто. Діставатися офісів їм доводиться крізь численні затори.
Ситуація на дорогах столиці вже краща, якщо порівнювати з останніми днями, але рух уповільнено майже у всіх районах. Сайт 24 каналу розповідає як краще об'їхати ці місця.
Читайте також Через погіршення погодних умов Київ зачинили для вантажівок
Де у Києві важко проїхати зранку 11 лютого:
Де у Києві 11 лютого затори / Скриншот Google Maps
Вдень 11 лютого, а також вночі 12-го Київ засипатиме мокрим снігом. На вулицях столиці будуть хуртовини, а на дорогах водіїв очікують снігові замети та ожеледиця.
Також з 12 до 13 лютого значно знизиться температура. Стовпчики термометрів показуватимуть від -11 градусів вдень до -14 вночі.
Аби забезпечити вільний рух снігоприбиральної техніки, а також мінімізувати затори, з 7:00 11 лютого до столиці не пускатимуть великогабаритний транспорт.