Зранку 11 лютого Київ потерпає від заторів: онлайн-карта

11 лютого 2021 , 08:32
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Джерело:

24 канал

Початок передостаннього робочого дня тижня 11 лютого у Києві видався звичним для всіх власників авто. Діставатися офісів їм доводиться крізь численні затори.

Ситуація на дорогах столиці вже краща, якщо порівнювати з останніми днями, але рух уповільнено майже у всіх районах. Сайт 24 каналу розповідає як краще об'їхати ці місця.

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Де у Києві важко проїхати зранку 11 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 11 лютого затори / Скриншот Google Maps

Погодні умови

Вдень 11 лютого, а також вночі 12-го Київ засипатиме мокрим снігом. На вулицях столиці будуть хуртовини, а на дорогах водіїв очікують снігові замети та ожеледиця.

Також з 12 до 13 лютого значно знизиться температура. Стовпчики термометрів показуватимуть від -11 градусів вдень до -14 вночі.

Аби забезпечити вільний рух снігоприбиральної техніки, а також мінімізувати затори, з 7:00 11 лютого до столиці не пускатимуть великогабаритний транспорт.